Antalya'da Zincirleme Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada, inşaat mühendisi Yaşar Aydın (26) yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada, inşaat mühendisi Yaşar Aydın (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece 00.30 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dindar Öztürk'ün kullandığı 07 BHT 582 plakalı kapalı kasa kamyonet, Mustafa Er'in kullandığı 07 BCE 258 plakalı midibüs ve Yaşar Aydın'ın kullandığı 07 YSR 88 plakalı otomobil çarpıştı. Üç aracın karıştığı kazada Yaşar Aydın ağır yaralandı. Aydın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Aydın'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diğer araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Serikli olan inşaat mühendisi Yaşar Aydın'ın cenazesinin Burmahancı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)