Antalya'da Zincirleme Kaza: 6 Araç Karıştı

Güncelleme:
Antalya'da bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araç hasar gördü, yaralanan olmadı.

ANTALYA'da bir otomobilin refüje çarpıp bulvarda yan dönmesi sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 TM 266 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bulvarda yan döndü.

ARKADAN GELEN ARAÇLAR DURAMADI

Yan dönen araca, arkadan gelen ve duramayan 07 ALL 508, 34 NPZ 024, 07 BBA 376, 07 FPP 59 ve 07 GA 662 plakalı otomobiller çarptı. Zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
