Antalya'da Zincirleme Kaza: 4 Araçta Maddi Hasar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Serik ilçesi Cumalı mahallesi D400 Karayolu mevkiinde meydana geldi. Serik'ten Antalya istikametine gitmekte olan A.A'nın kullandığı 06 FH 0668 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halindeki araca çarptı. İki aracın öndeki iki araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya sebep olan ve aracın içinde sıkışan A.A ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri kazayla ilgili sürücülerin ifadesini aldı. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber: Namık Kemal KILNÇ/SERİK