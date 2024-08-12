Antalya'da Zincirleme Kaza: 4 Araçta Maddi Hasar
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada, sürücüleri henüz tespit edilemeyen bir tır ile bir otomobil çarpıştı ve otomobil yol kenarında park halindeki iki minibüse çarptı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 03 ADF 92 plakalı tır ile bir otomobil, Antalya - Alanya D400 kara yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 07 ACB 14 plakalı minibüs ile 07 BKV 474 plakalı minibüse çarptı.
Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.