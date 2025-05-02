Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonetin içinde sıkışıp yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Kaza, Cumalı Mahallesi, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Aynı istikamete giden Mustafa Akyol idaresindeki 07 BNE 201 plakalı kamyonet, İlhan Çelik'in kullandığı cip ve Halil Akbaş'ın kullandığı 26 AKT 508 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Mustafa Akyol, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. Çilek yüklü kamyonetin sürücüsü Halil Akbaş, "Trafik ışıklarında dururken bir anda geldi vurdu. Çarpmanın etkisiyle çilekler telef oldu" dedi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,