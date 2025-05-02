1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı

Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi

Antalya'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Birbirine Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, içinde sürücüsüyle birlikte bir kamyonet, diğer iki araca çarptı. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyonetin içinde sıkışıp yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Kaza, Cumalı Mahallesi, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Aynı istikamete giden Mustafa Akyol idaresindeki 07 BNE 201 plakalı kamyonet, İlhan Çelik'in kullandığı cip ve Halil Akbaş'ın kullandığı 26 AKT 508 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Mustafa Akyol, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı. Çilek yüklü kamyonetin sürücüsü Halil Akbaş, "Trafik ışıklarında dururken bir anda geldi vurdu. Çarpmanın etkisiyle çilekler telef oldu" dedi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.