Antalya'da Zincirleme Kaza: 26 Yaralı

ANTALYA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 26 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi Anfaş Yolu üzerinde meydana geldi. Anfaş istikametine seyir halinde olan Süleyman Kirli idaresindeki 07 SM 011 plakalı kamyonete, arkadan gelen Emre Ilıman yönetimindeki 07 C 4332 plakalı personel servis taşımacılığı yapan midibüs çarptı. Kazaya arkadan gelen araçlardan Turgut Demir'in kullandığı 07 CAY 97 plakalı otobüs ile Ömer Halis Demir idaresindeki 48 ALB 256 plakalı kamyon da karıştı. Kazada sürücü Turgut Demir'in yanı sıra, araçlardaki 25 kişi hafif yaralandı. Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Haber- kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,