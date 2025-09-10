Haberler

Antalya'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı ve 8 Kilometre Kuyruk

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde tünelde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya istikametine ulaşım yaklaşık 3 saat kesintiye uğradı ve 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi D-400 kara yolunun 2'nci Tüneller mevkisinde meydana geldi. Tünel içinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. Kazada büyük hasar gören araçlardaki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Kaza sonrası araçlar çekiciyle kaldırılırken, Alanya çıkışından Antalya istikametine trafik kilitlendi. Yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, sürücüler yaklaşık 3 saat boyunca ilerleyemedi. Trafik ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısmen açılarak ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
