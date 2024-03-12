Antalya'da Zincir Market Çalışanını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini, çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen maktulün iş arkadaşı Firdevs Gül Akkaya, Sümeyye Yavlak'ın eşinden şiddet gördüğünü, 10 gün iş göremez raporu alarak boşanma davası açtığını belirtti.

Olay günü sanığın markete geldiğini ve maktul ile hararetli şekilde tartıştığını, tartışmanın ardından Sümeyye Yavlak'ın depoya indiğini ve kendisine "Mehmet ayrılınca bana haber verir misin?" dediğin belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Sanık, yaklaşık 10 dakika sonra ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında tekrar dükkana geldi. Hemen Sümeyye'ye haber verdim. Sümeyye hemen marketin altındaki depoya indi ve giriş kapısını kilitledi. Sanık, maktulü sorduğunda aşağıda olduğunu ve sakin kalmasını söyledim. Bana kapıyı açmamı yoksa benim için kötü olacağını söyledi. Müşteriler varken raflardan kavanozları alarak depo kapısının camlarını kırdı ve aşağıya indi. Müşterilerle dışarı kaçtık. Yaklaşık 5 dakika sonra elinde bıçakla dışarı çıktı. Üstü kan içindeydi. Hemen market sorumlusunu aradım. Markete girdim ve Sümeyye diye seslendim. İçeriden ses gelmeyince tekrar çıktım. Polis ve 112 Acil Sağlık unsurlarının gelmesini bekledim. Market sorumlusu Okan Özçetin'in marketin içerisine girmesiyle Sümeyye'nin öldüğünü öğrendim."

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yavlak, iyi bir insan olduğunu savunarak, "Böyle olmasını istemezdim. Af diliyorum. Çocuğumu benden mahrum bırakmayın." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesinde 21 Ağustos 2023'te zincir markette çalışan Sümeyye Yavlak (26), iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Yavlak, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Yavlak kaçmıştı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.