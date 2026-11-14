Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da Zeytinpark'taki hasat etkinliğinde gönüllü gençler üretimi deneyimledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Zeytinpark'ta düzenlenen etkinlikte farklı illerden gelen lise ve üniversite öğrencisi gönüllüler bir araya geldi. İlk kez zeytin hasadı yapan gençler üretim sürecini tanıdı; etkinlikle gönüllülük ve çevresel farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Antalya'da düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde, Türkiye'nin farklı illerinden gelen lise ve üniversite öğrencisi gönüllüler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında yapılan etkinlik, Zeytinpark'ta gerçekleştirildi.

İlk kez zeytin hasadı yapan gençler, üretim sürecini yakından tanıma ve geleneksel hasat yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikle gençlerin sosyal, kültürel ve çevresel konularda farkındalık kazanmaları, gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları ve farklı şehirlerden gelen akranlarıyla güçlü bağlar kurmaları amaçlandı.

Programda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muratpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Bahçesi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri de yer aldı.

Kaynak: AA
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...

Gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai24

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı12

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş50

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor