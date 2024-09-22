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Antalya'da Yüzme Yasağını İhlal Eden Adam Kayalıklardan Düşerek Yaralandı

Antalya'da Yüzme Yasağını İhlal Eden Adam Kayalıklardan Düşerek Yaralandı
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Antalya'da bir halk plajında, atlamanın yasak olduğu kayalıklardan düşen Hüsamettin Ç. yaralandı. Cankurtaranların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da halk plajında yüzen Hüsamettin Ç. (51), atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan dengesini kaybedip, denize düştü. Kayalıklara başını ve vücudunu çarpan Hüsamettin Ç., yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Mermerli Halk Plajı'nda meydana geldi. Plaja yüzmek için gelen Hüsamettin Ç., denizde bulunan ve atlamanın 'yasak' olduğu kayalıklardan atlamaya başladı. Bir süre denizde yüzen Hüsamettin Ç., yine atlamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten iki kayalığın arasına düştü. Başını ve vücudunun çeşitli bölgelerini kayalıklara çarpan Hüsamettin Ç., bilincini kaybetti. Plajın cankurtaranları, Hüsamettin Ç.'yi düştüğü yerden çıkartarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüsamettin Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale plajda yapıldı. Hüsamettin Ç., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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