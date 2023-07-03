Antalya'da Yumruk ve Tekmeli Kavga

Antalya'da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgaya karışanlardan biri yerdeki gencin kafasına sert bir şekilde tekme attı. Olayı görüntüleyen kişiler ise kavgayı yorumladı.

Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı... O anlar kamerada

Tekme sonrası genç adam yerde hareketsiz kalırken, o anları kaydedenler tekmeyi ve kavgayı yorumladı

Yumruk ve tekmelerin konuştuğu gençlerin kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA Antalya'da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgaya karışanlardan biri yerdeki gencin kafasına sert bir şekilde tekme attı. Aldığı darbeyle genç adam yere yığılırken, olayı görüntüleyen kişilerin ise kavgayı yorumlaması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenlerin tepkisini çeken olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençlerden oluşan iki grup arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavgada taraflar birbirlerine zarar vermeye başladı.

Yüzüne tekme attı

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı. Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.