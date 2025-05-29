Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu Düzenlendi

Antalya'da Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu Düzenlendi
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Antalya'da 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında, yerli ve yabancı belediye başkanlarının bir araya geldiği Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu gerçekleştirildi. Forum, kültürel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki bir otelde organize edilen forumda, yerli ve yabancı belediye başkanları bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, forumun açılışında yaptığı konuşmada, yurt dışından 21, yurt içinden de 26 belediye başkanı ve temsilcinin katılımıyla Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu'nu başlattıklarını söyledi.

Belediyeler arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Böcek, 4 yıldır gerçekleştirdikleri festivali, forumla bir adım daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

İlerleyen süreçte üye sayısının daha da artacağına inandığını aktaran Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kökleri dağlara, obalara, yaylalara uzanan, özgürlük, dayanışma ve doğayla uyum ilkesine dayanan Yörük Türkmen kültürü, bizim için yalnızca geçmişin izlerini değil, geleceğin ilhamını da taşır. Bu forum, bu kıymetli kültürün korunması, yaşatılması ve tüm belediyelerimiz arasında ortak bir kalkınma vizyonuyla ileri taşınması adına önemli bir platform olacaktır. Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu, Anadolu'dan dünyaya uzanan geniş bir coğrafyada, sınırları aşan ortak kültürümüzle diplomasi yoluyla belediyeler arası dayanışmayı ve kalkınmayı güçlendirecektir."

Başkan Böcek, forumda atılacak her adımın belediyeler arası bilgi paylaşımını artıracağını, ortak projelerle dayanışma ruhunu kurumsallaştıracağını ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktaracak bir yol haritası çizileceğini ifade etti.

Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu başkan yardımcılıklarına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Kırgızistan'dan Çolpon-Ata Belediyesi Genel Sekreteri Sartbayev Talgat seçildi.

Forumda, belediyelerin yapacakları çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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