Antalya'da Yorgun Mermiyle Öldürme Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Yorgun Mermiyle Öldürme Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Olay, Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın evinin bahçesinde meydana geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Varsak Menderes Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın (26) evinin bahçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin 120 güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerin incelenmesinde, olay saatinde Varsak Menderes Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin A'nın (43) elinde tabanca olduğu tespit edilip devam eden çalışmalarda Hüseyin A. ile olayla bağlantılı olduğu belirlenen Yusuf Y. (38) ve Mehmet A.Y. (24) isimli şüpheliler tespit edilerek yakalandı.

Olay yeri incelemesi ve kriminal raporlar doğrultusunda, hayatını kaybeden Omar'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin H.A'dan ele geçirilen ruhsatsız tabanca ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26) 10 Haziran 2025 tarihinde Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış, yakınlarınca götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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