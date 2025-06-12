Antalya'da Yorgun Mermi ile Ölüm: 3 Şüpheli Gözaltında

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Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ve yapılan incelemeler sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Varsak Menderes Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdurrahman Omar'ın (26) evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Kümes ve çevresinde inceleme yapan polis, merminin yaklaşık 750 metre mesafedeki bir evden ateşlendiğini belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda Hüseyin A. (43), Mehmet A.Y, (24) ve Yusuf Y. (38) gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı düşünülen silaha da balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Suriye uyruklu Abdurrahman Omar (26), dün Varsak Menderes Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki kümeste tavuklarına bakarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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