ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDE ÖLEN 3 GENCİN CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, Serik'e getirildi. Engin Borazan'ın cenazesi Orta mahallede, kuzeni Halil Subaşı'nın cenazesi Kadriye mahallesindeki evlerine getirilerek helallik istendi. Borazan'ın cenaze namazı sırasında baba öğretmen Gültekin Borazan, gözyaşı döktü. Tabutu taşıyan baba Borozan, Oğlumun cenazesini ben taşıyacağım diyerek ağladı. Ardından her iki cenaze Kadriye mahallesi merkez mezarlığında yan yana defnedildi. Ali Nemat Tevfik'in cenazesi de Belek mahallesinde defnedildi.

'BİRLİKTE ANTALYA'YA GİDELİM'

Halil Subaşı'nın kaza öncesi Kadriye mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde taksi nöbeti tuttuğu sırada kuzeni ve diğer arkadaşı Ali Nemat Tevfik tarafından 'Birlikte Antalya'ya gidelim' denilerek birlikte eğlenmeye gittikleri belirtildi. Tevfik'in Azerbaycan vatandaşı annesi Sabina ile Belek'te uzun süredir yaşadığı, annesinin bir mağazada tezgahtarlık yaptığı öğrenildi. Engin Borazan'ın üniversite eğitimini sürdürdüğü, Halil Subaşı'nın ise üniversite eğitiminin yanı sıra taksicilik yapan babası Murat Subaşı'ya araçta şoförlük yaparak yardımcı olduğu öğrenildi.