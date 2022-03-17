ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da, 3 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bulunduğu otomobilin süratli bir şekilde geldiği, alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel