ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ - Haberler

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ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da, 3 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da, 3 gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bulunduğu otomobilin süratli bir şekilde geldiği, alt geçide gireceği sırada yön levhasına çarptığı yer aldı.

ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya, Güncel, Haberler

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