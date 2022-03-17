ANTALYA'DA YÖN LEVHASINA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 GENÇ ÖLDÜ; CENAZELER MORGDAN ALINDI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Ali Neymat Tefik, Engin Borazan ve Halil Subaşı'nın cenazeleri, adli tıptaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Gençlerin yakınlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Serik ilçesine götürüldü.

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