Antalya'da Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasında İki Şüpheli Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.