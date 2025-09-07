Haberler

Antalya'da Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasında İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan İlker Arslan ve rüşvete aracılık ettiği iddia edilen iş insanı Fazlı Ateş, tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılıp hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile rüşvete aracılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Manifest konserine 'teşhircilik' soruşturması

Tartışma yaratan +18 konser savcılığı harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.