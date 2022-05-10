Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya'da yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yolcunun bagajında 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adıyaman'dan Antalya'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

Özel eğitimli köpek "Zarif" ile yapılan bagaj kontrolünde yolculardan E.A'ya ait 7 çuvalda paketler içinde 210 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Adıyaman, Gazipaşa, Antalya, Tütün, Güncel, Haberler

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