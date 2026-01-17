Haberler

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.K., yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Orta Mahalle D400 kara yolunda meydana geldi. Malatya'dan Antalya merkezine ilerleyen E.Ş.'nin kullandığı 44 ATA 11 plakalı yolcu otobüsüne aynı istikametteki R.K.'nin kullandığı 07 CBH 785 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kaza sonrası otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Otomobil sürücüsü R.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev