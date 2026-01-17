Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü R.K., yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Orta Mahalle D400 kara yolunda meydana geldi. Malatya'dan Antalya merkezine ilerleyen E.Ş.'nin kullandığı 44 ATA 11 plakalı yolcu otobüsüne aynı istikametteki R.K.'nin kullandığı 07 CBH 785 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kaza sonrası otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Otomobil sürücüsü R.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,