Antalya'da Yolcu Otobüsü Kazası: 8 Yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Varan Turizm firmasına ait Hasan Şahin'in kullandığı 06 VT 385 plakalı otobüs, Kaş-Kalkan D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular ve otobüs firmasının personeli ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişi Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.