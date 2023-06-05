Antalya'da Yol Vermeme Kavgası: Motosiklet Çalındı

Antalya'da motosiklet ve otomobil sürücüleri yol vermeme kavgası ederken, bir kişinin motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da, motosiklet ve otomobil sürücüleri yol vermeme kavgası ederken, bir kişinin motosikleti çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Etiler Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde, otomobil ve motosiklet sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavga edenleri ayırmaya çalışırken, bir kişi kavga eden sürücünün motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sürücüler arasındaki tartışma, kavga etmeleri ve motosikletin çalınması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.