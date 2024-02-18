Antalya'da yol verme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada taksinin şoförü, motosiklet sürücüsüne silahla ateş etti. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı gözaltına aldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.
Tarihi Kaleiçi'nde Kocatepe Sokak'ta 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 07 BJU 729 plakalı motosikletin sürücüsü İ.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü İ.N, yanında taşıdığı silahla İ.K'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri taksinin sürücüsünü gözaltına aldı.