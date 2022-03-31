Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

AA - Mehmet Çakmak - Güncel
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Antalya'da yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KORKUTELİ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcadağ Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan M.K'ye kokuya duyarlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Şüphelinin üst aramasında 8 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Mehmet Çakmak - Güncel

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