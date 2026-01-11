Haberler

Antalya'yı sis kapladı, kuvvetli rüzgar etkisini artırdı

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan yoğun sis ve saatte 30-40 kilometreyi aşan rüzgar, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini sıfıra düşürdü. Meteoroloji, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

ANTALYA'da etkili olan yoğun sis ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, rüzgar saatte 30 ila 40 kilometreyi aşan hızla esince vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Sabah saatlerinde fırtına etkisini gösterdi. Yüksek nemle birlikte kent genelinde yoğun sis oluşurken, özellikle yüksek kesimlerden bakıldığında görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, gün içinde sıcaklığın 10–16 derece arasında seyretmesi, saatte ortalama 30 ila 40 kilometre hızla esen rüzgarın zaman zaman 55–58 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar özellikle denizde etkisini artırırken, vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı. Ağaçlar rüzgarın etkisiyle yan yatarken, sokak hayvanları güvenli alanlara sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
