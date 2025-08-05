Antalya'da YKS Tercih Danışmanlık Hizmeti Devam Ediyor

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve mezun adayların yükseköğretim tercihlerini bilinçli ve doğru yapabilmesi amacıyla il genelinde tercih danışmanlığı hizmetini sürdürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 ilçe merkezinde bulunan tüm liselerde "YKS Tercih Danışmanlık Büroları" görev yapıyor.

Alanında uzman rehber öğretmenler, yalnızca o okulun öğrencilerine değil mezun durumundaki adaylara da ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun yükseköğretim programlarını seçebilmeleri için birebir rehberlik desteği sunuyor.

Tüm öğrenciler ve mezun adaylar, en yakın lisede bulunan Tercih Danışmanlık Bürolarına başvurarak bu rehberlik hizmetinden faydalanabiliyor.

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar il genelindeki tüm bürolar hizmet vermeye devam edecek.