Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.