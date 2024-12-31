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Antalya'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri

Antalya'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri
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Antalya'da yılbaşı gecesi öncesi, alkollü içecek hizmeti veren işletmelere denetim yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, mevzuata uymayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Antalya'da yılbaşı gecesi öncesi alkollü içecek hizmeti veren işletmelerde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal'ın da katıldığı denetimlerde Konyaaltı ilçesindeki işletmeler kontrol edildi.

Erkal, yaptığı açıklamada, yıl boyunca 19 ilçede sürdürülen denetimlerin yıl başına yaklaşmasıyla daha da artırıldığını bildirdi.

Mevzuata uymayan işletmelere idari yaptırımlar ve gerekli cezalar uygulandığını aktaran Erkal, ekiplerin yılbaşı gecesinde de mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, ilgili mevzuatlar kapsamında işletmeleri denetlemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım - Güncel
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