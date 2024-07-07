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Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, seraların ve yerleşim yerlerine yakın alanda başladı ve kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera, meyve bahçeleri ve bölgedeki ormana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Murtuna'dan Fatih Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 2 prefabrik evde hasar oluştu, 8 sera, bazı zeytin, üzüm bahçeleri ile ormanlık zarar gördü.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun mücadele veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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