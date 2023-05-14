Antalya'da yerleşik yabancılar da oy kullandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yerleşik yabancılar da oy kullandı. Ukraynalı, Rus, Polonyalı, Almanlar başta olmak üzere yerleşik yabancılar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla sandık başına geldi. Ayrıca Türk vatandaşları da oy kullanmak için tekerlekli sandalyesi, bebek arabası ya da çocuğunun elinden tutup geldi.

ANTALYA'da çoğunlukla yerleşik yabancıların yaşadığı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sandık başına gitti. Oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de oy kullanan seçmenler arasında, yerleşik yabancılar da yer aldı.

Ukraynalı, Rus, Polonyalı, Almanlar başta olmak üzere Antalya'daki yerleşik yabancılar, oy verecekleri sandık başına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla geldi. Dr. İlhami Tankut Lisesi'nde sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları konusunda bilgilendirilen yerleşik yabancılar, oy kabininde pusulaya mührü bastıktan sonra oy verme işlemini tamamladı.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sıla Durgun da memleketi Ankara'dan bu sabah oy kullanmak için adresinin bulunduğu Antalya'ya geldiğini belirterek, "19 yaşındayım, bu yıl ilk defa oy kullanıyorum. 2 saat sonra geri döneceğim. Sandıklar çok yoğundu. Biraz sıra bekledim" diye konuştu.