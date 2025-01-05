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Antalya'da Yeni Yıl Güneşli Havada Karşılandı

Antalya'da Yeni Yıl Güneşli Havada Karşılandı
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Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajları dolup taştı.

Antalya'da yeni yılın ilk hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 ve nem oranının yüzde 67 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı, Lara, Sarısu plajlarına akın etti.

Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yapıp, oltayla balık tutmaya çalıştı.

Bazı adrenalin tutkunları da Varyant mevkisinde yamaç paraşütü yaptı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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