Antalya'da Yediemin Otoparkında Çürüyen Hacizli Bagaj Kapağı

Antalya'daki yediemin otoparkında 3 yıldır bekleyen hacizli bir araca ait bagaj kapağı, yetkililer tarafından zimmetli olarak muhafaza ediliyor. Uzun süredir satışı yapılmayan binlerce araç arasında dikkat çeken bu durum, ülke genelinde yaşanan hukuki aksaklıkları gözler önüne seriyor.

ANTALYA'da çürümeye terk edilen binlerce aracın yer aldığı yediemin otoparkına, 3 yıl önce hacizli bir araca ait olduğu belirlenen bagaj kapağı getirildi. Otoparktaki zimmetli eşyalar arasında yer alan bagaj kapağı ile ilgili Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bize zimmetli, kimse işlem de yapmıyor. Bagaj kapağı daha ne kadar bizimle duracak bilmiyoruz" dedi.

Antalya'da farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor. Çekildikten bir süre sonra satışının yapılması gereken ancak yapılmayan binlerce araç, otoparkta çürümeye terk edildi. Otoparkta, aralarında lüks olanların da bulunduğu, 20 yıldır satışı yapılmayan araçlar bulunuyor. Otoparkta ayrıca üzerinde plakası bulunan yeşil renkli bir araca ait bagaj kapağı da dikkati çekti.

2022 yılında Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yapılan uygulamada; polis ekipleri tarafından üzerindeki plakadan sorgusu yapılan bagaj kapağı, plakaya ait araç üzerinde çok sayıda haciz olduğunu görülünce çekiciyle yediemin otoparkına gönderildi. Otoparkta muhafaza edilen ve zimmet nedeniyle müdahale de yapılamayan bagaj kapağı, 3 yıldır araçların arasında bekliyor. Geçen yıl otoparkın taşınması sürecinde araçlarla birlikte yeni kurulan otoparka taşınan bagaj kapağının ne olacağı bilinmiyor.

'TAŞINDIĞIMIZ HER YERE GÖTÜRÜYORUZ'

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Ülkemizde fıkra gibi olaylar yaşanıyor. Sanayi sitesinde uygulama yapan polis ekipleri, üzerinde plaka olan bagaj kapağını görüyor. Plakayı sorgulayınca, plaka üzerinde çok sayıda haciz kararı olduğu için yediemin otoparkına teslim ediliyor. 2022 yılından bu yana bagaj kapağını bekliyoruz. Taşındığımız her yere de götürüyoruz. Bize zimmetli, kimse işlem de yapmıyor. Bagaj kapağı daha ne kadar bizimle duracak bilmiyoruz" dedi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
