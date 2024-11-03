TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Antalya'da hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24,6 dereceyi bulduğu sahiller doldu. Yurtta hava sıcaklıkları 4 ila 9 derece düşerken, Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu sahillerde aldı. Bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti. Yerli ve yabancı turistler de Konyaaltı Sahili'nde tatilin tadını çıkardı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklıkları hafta boyu 25 ila 27 derece arasında seyredecek.

HABER: İrem GÜNEYBAZ - KAMERA: Burak YALMAN