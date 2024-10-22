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Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Günler Yaşanıyor

Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Günler Yaşanıyor
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Antalya'da hava sıcaklığı 25,6 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 25,8 derece ölçülerek yaz günlerini aratmayan bir hava hakim. Sahillerde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar güneşin tadını çıkarıyor.

HAVA sıcaklığı 25,6 derece, deniz suyu sıcaklığı 25,8 derece ölçülen Antalya'da denize girenler, güneşli havanın keyfini çıkardı, sahillerde yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı bugün 25,6 derece ve deniz suyu sıcaklığı 25,8 derece ölçüldü. Güneşli havanın keyfini çıkaranlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bazıları plajda güneşlenirken, bazıları ise denizde yüzdü. Bazıları da bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Antalya'da 5 gün boyunca az bulutlu hava, yarın da 26 derece sıcaklık bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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