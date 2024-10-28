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Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Günler

Antalya'da Yazdan Kalma Güneşli Günler
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Meteoroloji verilerine göre Antalya'da sıcaklık 27,7 dereceyi bulurken, turistler ve vatandaşlar deniz keyfi yapıyor. Kentte güneşli hava 5 gün boyunca devam edecek.

TERMOMETRELERİN bugün 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya'da turistler ve vatandaşlar denize girdi.

Meteoroloji verilerine göre Antalya, Türkiye genelinde 4 günde sıcaklık ölçümlerinin en yüksek kaydedildiği kentler arasında yer aldı. Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı. Kentte bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi aştı.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Plajlarda güneşlenip, denize girenler eğlenceli vakit geçirdi. Antalya'da güneşli havanın 5 gün devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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