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Antalya'da Yaz Havası: Sıcaklık 27,7 Dereceyi Buldu

Antalya'da Yaz Havası: Sıcaklık 27,7 Dereceyi Buldu
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Antalya'da sıcaklık 27,7 dereceye ulaşırken, vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkarmak için plajlara akın etti. Haftasonunda sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor.

TERMOMETRELERİN bugün 27,7 dereceyi gösterdiği Antalya'da turistler ve vatandaşlar denize girdi.

Meteoroloji verilerine göre Antalya, Türkiye genelinde 4 günde sıcaklık ölçümlerinin en yüksek kaydedildiği kentler arasında yer aldı. Geçen çarşamba 28,7 dereceyle en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 4'üncü kent olan Antalya, perşembe 30 dereceyle ilk sırada, cuma 29,2, cumartesi 30,3 dereceyle 6'ncı, dün ise 30,2 dereceyle 2'nci sırada yer aldı. Kentte bugün öğle saatlerinde sıcaklık 27 dereceyi aştı.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahillerde vakit geçirdi, bazıları da yürüyüş yapıp bisiklet sürdü. Plajlarda güneşlenip, denize girenler eğlenceli vakit geçirdi. Antalya'da güneşli havanın 5 gün devam etmesi bekleniyor.

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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