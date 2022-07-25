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Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

AA - Talip Demirci - Güncel
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Antalya'da yayladaki kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar çıkarmak isterken yayladaki kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kar çıkarmak isterken yayladaki kuyuya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kar çıkarmak için Yayla Çukurbağ Mahallesi'ndeki Subaşı Yaylası'na giden A.C. (39), yaklaşık 80 metre derinlikteki kuyuya merdivenle inmeye çalışırken dengesini kaybederek düştü.

A.C'nin yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan yaralı olarak kurtarılan A.C, Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Talip Demirci - Güncel

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