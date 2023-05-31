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Antalya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Refüje Fırladı

Antalya'da Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Refüje Fırladı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsten indikten sonra yolu kontrol etmeden minibüsün önünden yola fırlayan yayaya otomobil çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre havalanıp refüje fırlayan Khamza Sarvarov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsten indikten sonra yolu kontrol etmeden minibüsün önünden yola fırlayan yayaya otomobil çaptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre havalanıp refüje fırlayan Khamza Sarvarov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö.'nün kullandığı 07 ACU 458 plakalı otomobil, yaya geçidine 20 metre mesafede yolun sağında minibüsten inip yolu kontrol etmeden minibüsün önünden aniden yola çıkan Khamza Sarvarov'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulup refüje düşen Sarvarov, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri ağızlara getiren kaza, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, Sarvarov'un hayatı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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