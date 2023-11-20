Antalya'da Yaya Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'da seyir halinde bulunan bir otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da seyir halinde bulunan otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.K. idaresindeki seyir halinde bulunan 34 HBK 658 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a (38) çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk çalışmada, kazada ağır yaralanan Çutur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen Çutur'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin araştırması devam ediyor. (DHA)