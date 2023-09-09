Antalya'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki adama otomobil çarptı. Korkunç kazada asfalt zemine savrulan talihsiz adam, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 21.30'da Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Kavşağındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şengöz'e( 65), D400 Karayolu'nda şehir merkezi istikameti yönünde seyir halinde olan Tunahan G. idaresindeki 07 UV 286 plakalı otomobil çarptı. Bir süre aracın üstünde araçla birlikte giden Mustafa Şengöz, savrularak asfalt zemine düştü. Sürücüsünün şoka girdiği araç ise, metrelerce sonra durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Mustafa Şengöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız beni, cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.