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Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden Kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.

İlçedeki bir veteriner kliniğine getirilen hamile sahip kedinin, ameliyatla doğum yaptırıldığı sırada 5 yavrusundan 4'ü öldü. Ameliyattan sonra anne ve yavrusu klinikte tedavi altına alındı.

Bir süre sonra sokakta doğum yapmış ve ölmüş 2 kediden doğan sahipsiz 4 kedi yavrusu hayvanseverler tarafından kliniğine getirildi.

Veteriner Faruk Ogan, tedavi altına alınan öksüz kedi yavrularını anne kedinin yanına bıraktı.

Anne kedi, kendi yavrusu gibi diğer 4 yavruyu da emzirmeye ve ilgilenmeye başladı.

Ogan, anne kedi ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin bir süre daha devam edeceği söyledi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Veteriner, Antalya, Doğum, kedi, Güncel, Haberler

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