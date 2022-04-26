Antalya'da yavruları ölen kedi öksüz yavruları besliyor
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde doğum yaptığı sırada yavrularını kaybeden Kedi, öksüz kedi yavrularına süt anneliği yapıyor.
İlçedeki bir veteriner kliniğine getirilen hamile sahip kedinin, ameliyatla doğum yaptırıldığı sırada 5 yavrusundan 4'ü öldü. Ameliyattan sonra anne ve yavrusu klinikte tedavi altına alındı.
Bir süre sonra sokakta doğum yapmış ve ölmüş 2 kediden doğan sahipsiz 4 kedi yavrusu hayvanseverler tarafından kliniğine getirildi.
Veteriner Faruk Ogan, tedavi altına alınan öksüz kedi yavrularını anne kedinin yanına bıraktı.
Anne kedi, kendi yavrusu gibi diğer 4 yavruyu da emzirmeye ve ilgilenmeye başladı.
Ogan, anne kedi ve yavruların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin bir süre daha devam edeceği söyledi.
AA / Servet Tümer - Güncel