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Antalya'da Yatağa Bağlı Yaşayan Feride'nin Hayalleri

Antalya'da Yatağa Bağlı Yaşayan Feride'nin Hayalleri
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Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu, 45 yıldır yatağa bağlı yaşamasına rağmen hayalini koşmak ve sahilde oturmak olarak belirtiyor. Annesi Safiye Mehmetoğlu, kızının tedavi arayışlarının devam ettiğini söylüyor.

ANTALYA'da Özbek asıllı Feride Mehmetoğlu (45), 5 aylıkken geçirdiği zatürre hastalığının ardından yaşamını yatağa bağlı sürdürüyor. Hayat enerjisini ve umudunu kaybetmeyen Feride Mehmetoğlu, "Hayalim, tek başıma koşmak ve seksek oynamak. Sahilde oturup, kahve ve çay içmek istiyorum" dedi.

Özbekistan'da dünyaya gelen Feride Mehmetoğlu, 5 aylıkken geçirdiği zatürrenin ardından hastaneye kaldırıldı. 1,5 ay hastanede gözlem altında tutulan Feride'ye, iddiaya göre yanlış doz aşı yapılınca felç oldu. Tüm müdahaleye rağmen iyileşemeyen Feride, 45 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürüyor. Kızıyla Antalya'ya yerleşen, yıllardır Feride'ye gözü gibi baktığını söyleyen Safiye Mehmetoğlu (67), "5 aylıkken zatürre geçirdi. Hastaneye gittik ve uzun süre tedavi gördü. Fakat rahatsızlıkları geçmedi. Bir iğne yapmak istediler. Kanında mikrop olduğunu söylediler. Ama çocuklara vurulan iğne yerine yetişkin ilacı kullanmışlar. Kızımın gözleri kayarken titremeye başladı. Aslında o anda felç geçiriyordu. Korktukları için bize bir şey söylemediler" dedi.

'BELKİ İYİLEŞİR DİYE HALA TEDAVİ ARIYORUZ'

45 yıldır tedavi arayışında olduklarını belirten Safiye Mehmetoğlu, "Allah kızımızı bize bağışladı. Belki iyileşir ve kendine gelir diye hala tedavi arıyoruz. Demek ki kaderi böyle yazıldı. Özbekistan'da doktorlar, bize yanlış yaptıklarını söyledi. Ben de o zaman 22 yaşındaydım. Bir şey anlayacak yaşta değildim. İyileşeceğini, evlenebileceğini ve çocuğunun olabileceğini söylediler. Bizi uzun süre oyaladılar. Rusya'ya gittik. Orada da bir tedavi bulamadık. 2 yıl önce de eşim vefat etti. Babası varken daha mutluyduk. Şimdi oğlum ve gelinim yanımıza taşındı. Ailecek çok mutluyuz. Güzel bir hayatımız var" diye konuştu.

'BABAMIN GÖLGESİ, ANNEMİN SEVGİSİ YETER'

Yaşadığı zorluklara rağmen hayat enerjisini ve umudunu kaybetmediğini söyleyen Feride Mehmetoğlu ise "Belimde yara var. Şimdi yatak yarası da oluştu ve bel fıtığım var. Sahilde ve yollarda gezmek istiyorum. Hayalim, tek başıma koşmak ve seksek oynamak. Sahilde oturup, kahve ve çay içmek istiyorum. Yanımda annem, ağabeyim ve akrabalarım da olsun. Yüksek bir yere çıkıp, yıldızları da görmek istiyorum. Annem iyi ki beni dünyaya getirmiş. Halime şükürler olsun. Hiçbir zaman şikayet etmedim. Annem ve babamdan Allah razı olsun. Babamın gölgesi, annemin sevgisi yeter" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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