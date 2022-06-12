Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti

AA - Bekir Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı'nda toplanan aralarında Rus ve Ukraynalıların da bulunduğu farklı ülkelerden yerleşik yabancılar, "savaşa hayır" pankartı açtı.

Ukrayna ve ülkelerinin bayraklarını taşıyan grup, Rusya'nın saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Protestocular, saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra meydandan ayrıldı.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title