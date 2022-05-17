Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da yasaklı ırk köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye ceza uygulandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pitbull cinsi köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye 14 bin 982 lira ceza verildi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pitbull cinsi köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen kişiye 14 bin 982 lira ceza verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Kuraçay Mahallesi'nde pitbull cinsi köpeğin ağızlıksız başıboş bir şekilde sokakta gezdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Köpeği sokağa bıraktığı tespit edilen Y.C'ye "Yasaklı ırkları tasmasız ve ağızlık takmadan dolaştırmak" suçlamasıyla 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title