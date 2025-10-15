Haberler

Antalya'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ANTALYA'da yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yasadışı bahis sitelerine ait panel ve para trafiğini yönettikleri belirlenen şüphelilerin, finans ofisi olarak kullandıkları 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Göktan CANAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.