Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 56 şüpheli gözaltına alındı

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 56'sı yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırşehir ile Van illerinde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere ait ?4 dizüstü bilgisayar, 8 harici disk, 74 cep telefonu, ?16 flaş bellek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.