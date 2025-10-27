Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 38 Gözaltı, 18 Tutuklama

ANTALYA'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına aldığı 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ekipler, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitesinde müşteri temsilciliği yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 11 soğuk cüzdan, 28 gram altın, 17 parça kesme altın ve yaklaşık 70 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.