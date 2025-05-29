Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı
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Antalya'da yapılan bir operasyonda, yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemekle suçlanan 33 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin banka hesapları ve IP adreslerini inceleyerek 5.7 milyar lira işlem hacmi tespit etti.

Antalya'da yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçu kapsamında operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

MASAK'ın raporunda yer alan ve Antalya'da ikamet eden 60 şüpheli hakkında tahkikat yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahkikat neticesinde, şüpheli şahıslardan banka hesapları ve IP adresleri kullanılan 39 şüpheli tespit edilmiştir. 39 şüphelinin hesaplarında 5 milyar 702 milyon 14 bin 936 lira işlem hacmi olduğu belirlenmiş, eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konulmuştur."

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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