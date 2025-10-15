Haberler

Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve kasa/para hareketlerini yönettikleri belirlenen şüphelilerin finans ofisi olarak da kullandıkları 2 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Taraftar haklı olarak soruyor: Hangisi doğru söylüyor?

Hangisi doğru söylüyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.