Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı bahis sitelerine ait panel ve kasa/para hareketlerini yönettikleri belirlenen şüphelilerin finans ofisi olarak da kullandıkları 2 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.