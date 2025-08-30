Antalya'da Yaralı Flamingo Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bir tur teknesinin personeli tarafından bulunan yaralı flamingo, tedavi edilmek üzere doğa koruma ekiplerine teslim edildi. İlk incelemede kuşun kanadında kırık olduğu belirlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde yaralı flamingo bulundu.

Kumköy Mahallesi açıklarında paraşüt çeken tur teknesi personeli, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta uçamayan flamingoyu fark etti.

Tekneye alınarak güvenli şekilde kıyıya getirilen flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk incelemede kuşun kanadında kırık olduğu belirlendi.

Tedavi altına alınan flamingonun iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti

Yılın transfer çalımı: İlk görüşme gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.