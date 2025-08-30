Antalya'da Yaralı Flamingo Kurtarıldı
Manavgat'ta bir tur teknesinin personeli tarafından bulunan yaralı flamingo, tedavi edilmek üzere doğa koruma ekiplerine teslim edildi. İlk incelemede kuşun kanadında kırık olduğu belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde yaralı flamingo bulundu.
Kumköy Mahallesi açıklarında paraşüt çeken tur teknesi personeli, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta uçamayan flamingoyu fark etti.
Tekneye alınarak güvenli şekilde kıyıya getirilen flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Yapılan ilk incelemede kuşun kanadında kırık olduğu belirlendi.
Tedavi altına alınan flamingonun iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel